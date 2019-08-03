شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، صباح السبت، اجتماعا موسعا مع أعضاء بعثة حج الجمعيات؛ لمناقشة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة باستكمال وصول ضيوف الرحمن.

وتكتمل عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة، الأحد، باكتمال وصول 12 ألف حاج، مع تقديم الخدمات المختلفة لهم خاصة فيما يتعلق بتكثيف ندوات التوعية حول أداء المناسك.

وشدد «عبدالموجود» على ضرورة تذليل العقبات ومضاعفة الجهود مع انتهاء عمليات التفويج، والاستعداد لأداء المناسك الشريفة، مع ضرورة التأكيد على الحجيج باتباع كافة التعليمات الصادرة عن الجانب السعودي.

وقال «عبدالموجود» إن 696 حاجا سيصلون الأراضي المقدسة من كفر الشيخ وسوهاج وقنا، حيث سيتم التفويج من مطارى القاهرة والأقصر إلى مكة المكرمة، في إطار التنسيق بين وزارتي التضامن والطيران.

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وأضاف أن الحالة الصحية للحجيج جيدة وفقا للتقرير الصادر، الجمعة، وهناك 9 حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنوفية والمنيا وبورسعيد والجيزة والبحيرة تم احتجازهم لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة.

وتستمر لجان البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعي بتنفيذ زيارات تفقدية للحجيج بمكة، حيث قام خالد عبدالعليم، نائب رئيس البعثة، بزيارة ضيوف الرحمن للتأكد من الخدمات المقدمة وتوافر كافة الإمكانات لهم.

من جهته، قال كمال محمد سيف، مدير المتابعة الفنية في مكتب وزير الأوقاف، مشرف البعثة الدعوية للحج، أن بعثة الجمعيات الأهلية يرافقها 13 واعظا منهم لأول مرة 3 واعظات.

وأضاف «سيف» أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف ندوات التوعية لضيوف الرحمن، حيث ستتواجد البعثة الدعوية مع ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك وداخل الفنادق لتقديم التوجيهات الدعوية والإرشادات الميسرة.

يذكر أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند في مكة، والإيمان رويال في المدينة المنورة، ويتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات 966576507579.