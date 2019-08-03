شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تتحرك لمواجهة ظاهرة فصل الكهرباء عن المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، العاملين في المساجد بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بشأن شحن كروت الكهرباء قبل نفاد الرصيد، مع التأكد من فصل التيار بالملحقات وعمل عداد خاص على حساب المستأجر.

وشدد «سلامة»، خلال اجتماعه بمديري الإدارات في المراكز والقرى، على ضرورة فصل استهلاك التكييفات، وتركيب عداد «3 فاز» وفقًا للتعليمات الخاصة بهذا الشأن؛ مشيرًا إلى أن كل إدارة ستتحمل مسؤوليتها عند مخالفة تلك التعليمات.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تغطية حول ظاهرة فصل التيار الكهربائي عن المساجد في قرى ومراكز المنيا، تحت عنوان «شحن الكهرباء يحرم المصلين من خطبة الجمعة في المنيا».