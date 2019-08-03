شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تتحرك لمواجهة ظاهرة فصل الكهرباء عن المساجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، العاملين في المساجد بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بشأن شحن كروت الكهرباء قبل نفاد الرصيد، مع التأكد من فصل التيار بالملحقات وعمل عداد خاص على حساب المستأجر.
وشدد «سلامة»، خلال اجتماعه بمديري الإدارات في المراكز والقرى، على ضرورة فصل استهلاك التكييفات، وتركيب عداد «3 فاز» وفقًا للتعليمات الخاصة بهذا الشأن؛ مشيرًا إلى أن كل إدارة ستتحمل مسؤوليتها عند مخالفة تلك التعليمات.
وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تغطية حول ظاهرة فصل التيار الكهربائي عن المساجد في قرى ومراكز المنيا، تحت عنوان «شحن الكهرباء يحرم المصلين من خطبة الجمعة في المنيا».
كانت هذه تفاصيل خبر «أوقاف المنيا» تتحرك لمواجهة ظاهرة فصل الكهرباء عن المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.