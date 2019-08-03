شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: المواطن له حق استرداد قيمة علاجه حال دخوله مستشفى خارج المنظومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، أن المواطن المشترك في المنظومة سيكون لديه ميزة استرداد تكاليف العلاج التى أنفقها فى مستشفى غير تابعة ل«المنظومة» حال اختياره العلاج فيها.
وأضافت هيئة التأمين الصحى السامل الجديدة فى منشورات توعوية أعدتها حول "المنظومة" لتوعية أهالى بورسعيد بها، أن من حق المشترك في المنظومة اختيار المكان الذي سيعالج فيه، مضيفة: "يعنى خلاص مش هتبقى تتعامل مع مستشفى معينة بس".
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