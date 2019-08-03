شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق الأسبوع الثانى..7 معلومات حول امتحانات الدور الثانى للدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددا من التعليمات والمحاذير لطلاب الدبلومات الفنية خلال امتحانات الدور الثانى الخاصة بهم. 1 ـ تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفنى السبت 17 أغسطس 2019. 2 ـ تعلن النتيجة فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2019. 3 ـ يتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب وطالبة. Advertisements 4 ـ تعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات مقسمين كالتالي: 313 للدبلومات الصناعية و117 لجنة للزراعية و164 لجنة للتجارية، و31 لجنة للتعليم الفندقى. 5 ـ غير مسموح بحمل أو استخدام التليفون المحمول للمراقبين أو الطلاب داخل اللجنة. 6 ـ يتم إلغاء الامتحان فى المادة حالة حيازة التليفون المحمول. 7 ـ محاولة الغش يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد طبقاً للتعليمات والقرارات الوزارية.

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