شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : انشاء 71 شادر بالمحافظات لطرح اللحوم استعدادات لعيد الاضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية انشاء 71 شادر بجانب منافد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم ويتم طرح اللحوم البرازيلى الطازج 110 جنيه والسودانى الطازج 85 جنيه للكيلو واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيه للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيه واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيه للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيه للكيلو القائم . وأكد الوزير توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن استعدادا لعيد الاضحى المبارك ، وأن الوزارة لديها كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين، مؤكدا على أن منتجات اللحوم لم تشهد ارتفاع فى الأسعار هذا العام بالنسبة العام الماضى وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى Advertisements

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