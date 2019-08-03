شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل تكشف سبب اختيار محافظة بورسعيد لتطبيق المنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن النظام الجديد تكافلى اجتماعى يقدم من خلالة خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع بدون تميز وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين وذلك من أجل خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية العلاجية لكل افراد الشعب .

وقالت هيئة التأمين الصحى الشامل أن المنظومة الجديدة تغطى كل الخدمات الطبية للمنتفعين واسرهم من اول الكشف الطبى المبدئى مرورا بالأشعة والتحاليل الطبية ووصولا الى كبرى العمليات وعلاج الحالات الطارئة .

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وحول اسباب اختيار مدن القناة لتنفيذ منظومة التأمين الصحى بها اولا قالت هيئة التأمين الصحى الشامل : مدن القناة هى انسب مكان للبداية من حيث عدد السكان وعدد المستشفيات الجاهزة للهدمة وبذلك التطبيق سيكون أسهل وذلك سيؤدى الى ابتعرف على مواطن القوة والضعف .