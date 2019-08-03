شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الشامل: الموظف الأعزب يتحمل 1% من إجمالى دخله الشهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن كل موظف أعزب سيقوم بسداد اشتراك قدره 1%، من إجمالى دخله الشهرى .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه سيتم استقطاع نسبة عند استخراج أو تجديد رخص القيادة أو التسير .

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل أنه سيتم تحصيل جزء من رسوم العبور على الطرق السريعة وكذلك نسبة من كل علبة سجائر مباعة وكذلك نسبة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ .

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وقالت منظومة التأمين الصحى السامل الجديدة ،أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أن المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، التى انطلقت هذا الشهر، تسير بخطى ثابتة، وأن هناك وعيًا كبيرًا لدى المواطنين بأهمية الاشتراك بالمنظومة الجديدة.