شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة النظام الأساسى لإحدى جمعيات رأس غارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاء في المادة الأولي في قرار التعديل، أولا: تعديل لائحة النظام الاساسي لجمعية تنمية المجتمع بالعمارات وخور رحمي بغارب المقيدة برقم 74 لسنه 1989.

وشملت مواد التعديل الآتي: المادة الأولي: تعديل مسمي الجمعية "تنمية المجتمع المحلي بالعمارات وخور رحمى"، المادة الثانية: إلغاء ميداني :حماية البيئة، والخدمات الثقافية والدينية، المادة الثالثة: إلغاء أنشطة: نادي نسائي ومشغل ومجال محو امية.

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كما شمل القرار علي اضافة نشاط تقديم مساعدات عينية ومادية للمحتاجين، كذلك رفع الاشتراك الي مبلغ 10 جنيهات بدلا من 6، إعادة صياغة مواد لائحة الجمعية في ضوء أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.

وجاء في المادة الثالثة تعديل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة مواد التعديل علي عنوان: رأس غارب - منطقة العمارات وخور رحمي-امام مدرسة الثانوية التجارية، وفى المادة الرابعة: على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ القرار وابلاغه إلى جهات الاختصاص.