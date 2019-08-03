شكرا لقرائتكم خبر عن «مترو الأنفاق»: تشغيل سكة واحدة بالمرج الجديدة بسبب قطع بالشبكة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة، صباح السبت، مما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة.

وأكد عبدالهادي، في بيان، أن حركة القطارات تعمل بانتظام من محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين، وأوضح أنه يجري العمل على إصلاح العطل بالشبكة الكهربائية بمعرفة فرق الطوارئ المتواجدة بمحطة المرج الجديدة.