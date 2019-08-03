شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ وزراء يتابعون الموقف التنفيذي لمشروعات العام الأول لمنظومة المخلفات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر الوزارة بحضور قيادات وزارتي التنمية المحلية، والإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العام المالى الأول 2019- 2020 في منظومة المخلفات الجديدة.

يأتي اللقاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بالتعاون مع الوزارت المعنية. تم، خلال الاجتماع، استعراض المشروعات التي سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات خلال العام الأول للمنظومة والخاص بإنشاء 23 محطة وسيطة و34 خلية للدفن الصحى وإغلاق 35 مقلبا عشوائيا وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات في عدد من المحافظات، وذلك بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع.

كما تم خلال اللقاء أيضاً الاتفاق على الصياغة النهائية الخاصة ببروتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

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وعلى صعيد متصل، عقد اللواء محمود شعراوى اجتماعاً آخر مع الدكتورة ياسمين فؤاد، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، ومجموعة من الشباب أصحاب المبادرات المجتمعية الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ومنها مبادرة «مجلس إدارة الشارع»، ومبادرة «معاً لنرتقى»، ومبادرة «حماية النيل very Nile»، ومؤسس مبادرة «Go clean»، ومؤسسة مبادرة «up of use». واستعرض الشباب، خلال اللقاء، تفاصيل المبادرات التي ترتبط ببرامج المنظومة الجديدة للمخلفات.

قال «شعراوى» إن الاجتماع يأتى في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في المبادرات المجتمعية الفعالة خاصة المبادرات الشبابية الرائدة التي تم تنفيذها في عدد من المحافظات، والتي حققت نجاحاً فيما يخص مشكلة القمامة والمخلفات، مشيرا إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر.

من جانبها، أكدت «فؤاد» دعم الحكومة لكافة المبادرات الشبابية التي تساهم في رفع مستوي النظافة بالمحافظات وتشجيع المواطنين على المساهمة بفعالية في المنظومة الجديدة، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بقصص النجاح المختلفة الخاصة بالشباب في مجال تدوير المخلفات.

وشددت الوزيرة على أهمية المشاركة المجتمعية للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في استكمال برامج المنظومة ودعم الشباب في العمل البيئي.

وأشاد الوزيران، في نهاية اللقاء، بكافة المبادرات التي تم عرضها، وأكدوا دعمهم الكامل للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة في كافة المحافظات.