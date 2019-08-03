شكرا لقرائتكم خبر عن والد المتهمة بقتل نجلة زوجها بالبحيرة: ابنتي تُعالج من مرض نفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال «طايل .ع»، والد المتهمة بقتل ابنة زوجها في مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، إن ابنته مريضة تعاني من مرض نفسي، وسبق وحاولت الانتحار، وتعاني مشاكل في المخ تقترب من حد الجنون، وإنها يتم علاجها لدى الأطباء النفسيين.

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وأوضح «طايل» أن ابنته تزوجت في بداية العام الجاري، وبعد شهرين ونصف توفى نجل زوجها، وجاء تقرير مفتش الصحة بمستشفى حوش عيسي المركزي ليفيد بعدم وجود أي شبهة جنائية لوجود ثقب في القلب، و«فوجئت بعد أيام من وفاة الطفل باتصال من زوج ابنتي يبلغني بأن بنتي تقوم بأفعال غريبة، مثل تقطيع الملابس وإلقائها بالمصرف، وبيع الأواني وبعض محتويات المنزل، وبعد يومين فوجئت باتصال آخر من زوجها يخبرنى بأنها تركت المنزل وذهبت للمقابر، وقمنا نتيجة لتلك الأفعال بعرضها على طبيبة بمستشفى المعمورة بالإسكندرية، والتى أكدت أنها على أبواب مرحلة الجنون، وتم تحويلها لمستشفى المعمورة لإعطائها جلسات كهرباء وتم تخصيص كارت لها بالجلسات داخل المستشفى يوم 8 يوليو الماضي، وطلبت من زوجها طلاقها ولكنه رفض لتمسكه بها».

وأضاف والد المتهمة: «عند وفاة الطفلة جاءني اتصال تليفوني يخبرني باتهام ابنتي بقتلها بعد صدور تقرير الطب الشرعي المبدئي بأن سبب الوفاة ضرب أفضى إلى موت، وأخبرتنى ابنتي عند مقابلتى لها في مركز الشرطة أنها ضربتها على وجها وأغمى عليها وحاولت إفاقتها ولكنها وجدتها قد فارت الحياة، وجلست إلى جوارها تبكي وتضرب وجهها حتى جاء زوجها واكتشف الواقعة».

فيما أشار نصر عبدالعزيز رمضان، محامي المتهمة، إلى أنه يوجد تقرير طبي من مستشفى حوش عيسي المركزي بأن موكلته حاولت الانتحار في يوم 15 ديسمبر 2018 بتناول مادة غير معلومة وتم تحويلها لمركز السموم بالإسكندرية، وتوجد روشتات طبية من طبيب أمراض نفسية بالكشف عليها تم تحويلها لمستشفى المعمورة بالإسكندرية لأخذ جلسات كهربائية.