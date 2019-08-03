شكرا لقرائتكم خبر عن «روس آتوم»: تدريب العاملين بالمحطات النووية 3 سنوات قبل مباشرة العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد كبير مهندسي محطة بنجراد التابعة لمؤسسة «روس آتوم» الروسية للطاقة النووية، إلكسندر سيلاف، على ضرورة إقامة مركز تدريب لمحطات الطاقة النووية، مشيرا إلى أنه يتعين على جميع العالمين بتلك المحطات التدريب لمدة 3 سنوات قبل مباشرة أعمالهم.

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أضاف، خلال جولة «المصري اليوم» في مركز تدريب محطة توليد الطاقة النووية في منطقة سوسنوفي بور الروسية، أن العاملين يتم تدريبهم على نموذج مشابه لمركز التحكم الخاص بالمفاعل على جميع مراحل التشغيل والمخاطر والحوادث التي يمكن أن تحدث للمفاعل.

أشار إلى أنه يتعين على جميع العالمين بالمحطات الحصول على الشهادات العلمية المناسبة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات، والخضوع لتدريب لمدة شهر واحد سنويًا، إضافة إلى الخضوع لفترة تدريب محددة للحصول على إذن بمباشرة العمل من هيئة الرقابة النووية.

في السياق، أكد مدير معهد التدريب في المحطة، أناتولي سيانالوف، إن المعهد تمكن من إعداد 90 مهندسًا خلال عامين، وحصلوا جميعهم على تصريحات من هيئة الرقابة النووية.