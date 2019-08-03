شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية»: زيادة المشروعات الخدمية والترفيهية في سوهاج الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بزيارة تفقدية لمدينة سوهاج الجديدة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، رافقه خلالها المهندس رجب عبدالرحيم، رئيس جهاز المدينة. وتفقد «طلعت» محطة معالجة الصرف الصحي، وأعمال المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، مطالباً مسؤولي جهاز المدينة بالتنسيق مع الشركات المنفذة وضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات. Advertisements وطالب «المسؤولين» بالتواصل المباشر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإزالة أي عقبات تواجه التنفيذ، وكذا متابعة أنشطة تخصيص قطع أراضي الإسكان المتميز والخدمي والتي سبق طرحها بالمدينة، وزيادة المشروعات الخدمية والترفيهية. وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والقومي والإسكان الاقتصادي، وفوق المتوسط، وطالب بضرورة العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين بتلك المشروعات. اجتمع مساعد نائب رئيس الهيئة ورئيس جهاز المدينة مع مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لبحث المعوقات والعمل على حلها ووضع جدول زمني للانتهاء من المشروع.

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