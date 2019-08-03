شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تضع ضوابط لإشهار عقود الزواج بالمساجد خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على جميع مديري الإدارات بعدم السماح بإشهار عقود الزواج في المساجد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إلا بشروط وضوابط معينة وضعتها الوزارة في هذا الشأن.

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وقال «خشبة» إنه بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وارتباط إجراء كثير من عقود النكاح (الزواج) بالأعياد، فإن وزارة الأوقاف تحذر من جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، وتؤكد على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإشهار أي عقد زواج بأي مسجد من المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها إلا بشروط وضوابط محددة .

وأوضح أن الضوابط تشمل موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار بالمسجد، والشرط الثانى وهو الأهم: تسلم صورة طبق الأصل من بطاقة كل من العروسين وصورة من قسيمة الزواج إن كان قد تم إنهاء إجراءاتها مسبقا بمعرفة المأذون الشرعي المعتمد، أو يكون الإشهار بمعرفة المأذون الشرعي للمنطقة بعد التحقق التام من شخصيته، وذلك منعا للمشاركة بقصد أو بدون قصد في جريمة في حق الفتاة يعاقب عليها القانون إضافة إلى ما تحمله من مخالفة شرعية.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفة في هذا الشأن أو غيره، وعلى جميع مديري المديريات ومديري الإدارات تعميم ذلك على جميع المساجد وأخذ علم جميع الأئمة والعمال بذلك كتابة.