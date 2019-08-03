شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات رفع مخلفات البناء والتشطيب في «6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، فتح باب تلقي الطلبات الخاصة برفع مخلفات أعمال تشطيب الوحدات السكنية، ومخلفات البناء، طبقاً للرسوم المقررة، موضحاً أنه سيتم تلقى الطلبات على الرقم 01117271158.

أكد «الشربينى» أن توفير تلك الخدمة يأتى في إطار الحرص على توفير وتيسير الخدمات المختلفة لسكان المدينة، والحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة والارتقاء به، مشددًا على أن أي مخالفة بإلقاء المخلفات في الشوارع ستواجه بكل حسم وبصرامة.