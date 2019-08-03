شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 51 وثيقة تصادق على الزواج بالمجان لأبناء قرية التلول ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ المجلس القومي للسكان بشمال سيناء بالتنسيق مع مجلس مدينة بئر العبد، حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة في قرية التلول ببئر العبد.

وقالت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن الحملة نظمها فرع المجلس بالعريش، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء.

وأضافت سالم أنه خلال الحملة تم استخراج عدد 51 وثيقة تصادق على الزواج بالمجان لأهالي القرية والتجمعات التابعة لها، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها بالقرية. يذكر أنه تم اختيار قرية التلول بمركز بئر العبدبشمال ضمن مبادة الرئيس «حياة كريمة» للقرى الأكثر فقرًا في مصر، حيث وصلت نسبة الفقر بين السكان المقيمين بها إلى 84٪.