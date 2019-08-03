شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين شمال سيناء»: 7 شوادر لبيع الأضاحي بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن إقامة 7 شوادر لبيع الأضاحي بأسعار مناسبة، استعدادًا لعيد الأضحي المبارك، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأوضح عادل راجح، وكيل مديرية التموين بشمال سيناء، أنه يتم بيع الأضاحي بالشوادر التي أقيمت بمناطق عاطف السادات والعبور الفواخرية وأسيوط والبحر والمساعيد ووسط البلد، فضلًا عن أسواق المحافظة وخاصة سوق الخميس بالعريش.

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وأضاف راجح أن أسعار الأضاحي هذا العام تقل بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% عن أسعار العام الماضي، مشيرًا إلى توافر اللحوم بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التعاونية، حيث تتوفر اللحوم بسعر 85 جنيهًا للكيلو من الشركة المصرية للحوم والدواجن.

بدورها، أعلنت أماني إسماعيل رسلان، مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التموين، أنه يتم توفير احتياجات المواطنين والجمعيات من الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الاتفاق على توفير الاحتياجات عن طريق مركز البحوث الزراعية بالإسماعيلية من خرفان حية وزن من 45 – 55 كيلو جراما وبسعر 60 جنيها للكيلو قائم، وجاموس حى وزن من 450 – 550 كيلو جراما وبسعر 43 جنيهًا للكيلو قائم.

وأضافت أنه تم بدء الحجز عن طريق الجمعيات الاستهلاكية نظير مقدم ألف جنيه لجدية الحجز، على أن يقوم مجلس إدارة الأسواق التعاونية باستلام الكمية من مركز البحوث بالإسماعيلية وتسليمها للجمعيات لتوزيعها على الحاجزين واستلام باقي المبلغ بحسب وزن الأضحية.