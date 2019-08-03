شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال إزالة التلوث البترولي بشاطئ «ضي القمر» برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت أجهزة وزارتي الييئة والبترول من أعمال إزالة ومكافحة التلوث البترولي بشاطئ «ضي القمر» برأس غارب، والذي كان بطول ١٥٠٠متر، وتم إزالة نحو ٥ أطنان من البقع الزيتية من الشاطئ.

وطالب مسؤولو البيئة بالبحر الأحمر بسرعة ظهور نتائج عينة بصمة الزيت التي تم إرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتحديد قيمة التعويضات المالية بالأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية، وسط مطالب من أهالي مدينة رأس غارب بوقف ظاهرة التلوث البترولي المتكرر بشواطئ المدينة.

كان جهاز شؤون البيئة قد تلقى إخطارا بحدوث تلوث بترولي بالبقع الزيتية الخام بشاطئ «ضي القمر».