شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الطلاب على معامل جامعة عين شمس لتسجيل الرغبات برابع أيام المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل توافد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، على معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسى الجديد 2019 -2020، برابع أيام تنسيق المرحلة الثانية 2019.

وتستقبل جامعة عين شمس طلاب المرحلة الثانية من خلال 14 معمل حاسب آلى مزودة بـ 306 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة ،وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

وأكدت الجامعة استعدادها بفريق من الإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق علاوة على توفير كافة الأدوات التى تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين لهم، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق بالكيفية المطلوبة، وسيتم العمل وفقًا للمواعيد التى تقررها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

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يذكر أن المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، انطلقت الأربعاء الماضى، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وتستمر المرحلة الثانية من التنسيق حتى يوم غدا الأحد، وإجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.