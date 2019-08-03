شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لتوجيهات الرئيس..التنمية المحلية تبحث الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارتى الدولة للإنتاج الحربى والبيئة و رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العام المالى الأول 2019 -2020 في منظومة المخلفات الجديدة.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن الاجتماع يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بالتعاون مع الوزارت المعنية .

وتم خلال الإجتماع استعراض المشروعات التي سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات خلال العام الأول للمنظومة والخاص بإنشاء 23 محطة وسيطة و34 خلية للدفن الصحى وإغلاق 35 مقلب عشوائى وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات في عدد من المحافظات وذلك بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .

كما تم خلال اللقاء أيضاً الاتفاق على الصياغة النهائية الخاصة ببرتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .

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وفي السياق ذاته عقدت وزارتى التنمية المحلية والبيئة لقاءا مع عدد من الشباب أصحاب المبادرات المجتمعية الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

واستعرض الشباب خلال اللقاء تفاصيل المبادرات التي ترتبط ببرامج منظومة الجديدة للمخلفات، حيث أكد وزير التنمية المحلية أن الإجتماع يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في المبادرات المجتمعية الفعالة خاصة المبادرات الشبابية الرائدة التي تم تنفيذها في عدد من المحافظات والتي حققت نجاحاً فيما يخص مشكلة القمامة والمخلفات .

وأشار إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر.

ومن جانبها أكدت وزارة البيئة على دعم الحكومة لكافة المبادرات الشبابية التي تساهم في رفع مستوي النظافة بالمحافظات وتشجيع المواطنين علي المساهمة بفعالية في المنظومة الجديدة ، وأشارت إلى اهتمام الوزارة بقصص النجاح المختلفة الخاصة بالشباب في مجال تدوير المخلفات.

وشددت وزارة البيئة على أهمية المشاركة المجتمعية للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في استكمال برامج المنظومة ودعم الشباب في العمل البيئي، مشيدين في نهاية اللقاء بكافة المبادرات التي تم عرضها ، وأكدوا علي دعمهم الكامل للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة في كافة المحافظات.