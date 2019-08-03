شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس غدا حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد ، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب علي الوجة البحرى والقاهرة حتي شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤيه في الشبوره المائيه صباحا علي مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 31 درجة.