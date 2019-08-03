شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يواصلون امتحانات الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، اليوم السبت، طلاب شهادة الدبلومات الفنية فى جميع التخصصات " تجارى وزراعى وفندقى وصناعى" امتحانات الدور الثانى فى أسبوعها الثانى على التوالى.

يمتحن الطلاب فى مجموعة من المواد الدراسية على رأسها مبادئ الإحصاء والمحاسبة الحكومية، ومحاسبة التأمين التجارى والتجارة الدولية وسكرتارية باللغة الإنجليزية، وعدد من المواد الأخرى فى جميع التخصصات.

Advertisements

وأكدت غرفة العمليات المركزية، أنه تم التأكد من وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان، وإن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية فى المواعيد المحددة لكل منهم.

وتقدم الامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب وطالبة، كما تعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى.