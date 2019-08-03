شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين خدمات مرورية فى محيط تطوير ميدان التحرير منعًا للحوادث والزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة، على أعمال صيانة و تطوير ميدان التحرير بوسط المدينة، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمنع ظهور أى كثافات بالميدان، مع توجيه السيارات للشوارع المجاورة له.

وتجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعمال تطوير لميدان التحرير حتى الساعة 6 صباح الأحد لصيانة وكشط الميدان، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق والشوارع المحيطة له، والكورنيش لمنع ظهور أى تكدسات وزحام مرورى لحين انتهاء الأعمال، فضلاً عن تفادى وقوع الحوادث.