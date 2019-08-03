"لازم أدمع".. شريف مدكور يروي قصة 38 عامًا مع "ميس فايقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، صورة مع معلمته.

وكتب شريف: "الصورة دي يوم 1 رمضان، آخر صورة ليا قبل إجراء العملية، الساعة 10 صباحًا، واللي في الصورة هي مدرستي ميس فايقة اللي صحيت بدري للكنيسة وولعتلي شمعة وجت على المستشفى تشوفني وتدعيلي أنا محظوظ بجد".

وتابع شريف: "كل ما أشوف الصورة دي لازم أدمع الفرق بين الصورتين 38 سنة تقريبًا".

كان الإعلامي شريف مدكور أصيب بسرطان القولون، وأجرى عملية جراحية، ويخضع الآن للعلاج بالكيماوي.