شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك اليوم السبت.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر في بيان له، أن المناطق المقرر فصل التيار الكهربائى عنها هي التأمينات ومول تجارى بجوار ميدان الدهار، وعمارة الوحدة الصحراوية بمدينة الغردقة، وذلك يوم السبت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.