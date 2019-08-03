شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات لو ظهرت لازم تغير فلتر المياه حفاظا على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا يخل منزل من وجود فلتر مياه بمختلف مراحله، حرصا علي شرب مياه أكثر نقاء ونظافة، إلا أن العادات الخاطئة وسوء الاستخدام قد يؤدى إلى نتائج عكسية.

وحدد خبراء بالبيئة وتلوث المياه، عدة علامات، والتى فى حال ظهورها، يعد ذلك مؤشرا على ضرورة تغيير الفلتر، وهى: -

1- انتهاء صلاحية الفلتر، المدونة عليه، خاصة أن استمرار استخدامه بعد ذلك، يجعله بيئة لتكاثر البكتيريا.

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2- تغير لون شمعة الفلتر بشكل واضح، وذلك يعد دليلا على كثرة تراكم الأتربة والبكتيريا على جدارها.

3- صدور رائحة للمياه، خاصة أن عدم وجود رائحة للمياه هو أحد خواصها الأساسية، وبالتالى وجود رائحة يعنى تغير فى خصائصها.

4- ظهور رواسب في المياه، بعد مرورها من الفلتر، قد يكون ذلك مؤشرا على بدء تآكل جدار الشمعة، لسوء نوع المنتج، فى حال عد انتهاء تاريخ صلاحيته.