شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الالتحاق ببرنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية بـ"ألسن عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة منى فؤاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس عن برامج نظام الساعات المعتمدة، للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، و تحت إشراف الدكتور عبد المعطى صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وينشر ”الخليج 365” شروط الالتحاق ببرنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية كما يلى :

- اجتياز قبول تحريرى.

- فى حالة نجاحه يجتاز اختبار شفوى ولا يقبل الطالب إلا باجتياز امتحانات القبول بنسبة لا تقل عن 60%.

- اجتياز اختبار شفهى لنطق حروف اللغة الصينية بنسبة لا تقل عن 50% من درجة الاختبار.

- للحصول على درجة الليسانس فى إحدى تلك البرامج، لابد أن يجتاز الطالب عدد 144 ساعة معتمدة فى كل برنامج، طبقا للمتطلبات التى تعرضها اللائحة الداخلية للبرنامج (متطلبات عامة إجبارية – متطلبات البرنامج – متطلبات التخصص من لغة أو أدب أو ترجمة – متطلبات اختيارية)، وبمتوسط نقاط لا يقل عن 2.00

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- يسجل الطالب عدد ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الواحد تتراوح بين 12-18 ساعة معتمدة.

- يؤدي الطالب تدريب ميدانى على مدى الأربع سنوات على أن يحضر الطالب لإدارة الكلية شهادة معتمدة من جهة التدريب، بخلاف البحوث المفروضة على طلاب الفرقة الرابعة النهائية لإعداها ومناقشتها فى أى من تخصصات (الآدب – اللغويات – الترجمة)

- مدة الدراسة أربع سنوات جامعية.

- يكون مسمى درجات المنح العلمية: درجة الليسانس فى الترجمة التحريرية الفورية بقسم اللغة الصينية بنظام الساعات المعتمدة.