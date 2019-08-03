أخبار مصر | قناة السويس تسجل حدثًا تاريخيًا.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة السويس تسجل حدثًا تاريخيًا.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم يعد تاريخيًا لمجرى قناة السويس حيث عبر نحو 81 سفينة في يومًا واحدًا.

وأشار "مميش"، إلى أنه مخطط عبور نحو 100 سفينة بقناة السويس بحلول 2023، مؤكدًا أن عبور أكثر من 80 سفينة الآن يعد بشرة خير.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن عبور الـ 81 سفينة حدث دون عوائق أو أي مشكلة، فهو أمر لم يحدث في تاريخ قناة السويس.

وكان قد أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الجمعة، رقما قياسيا غير مسبوق فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها، بعبور 81 سفينة وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة فى يوم واحد بأعلى حمولة يومية بلغت 6 ملايين و100 ألف طن.