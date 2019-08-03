شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ سبتمبر المقبل.. ملامح النظام الجديد للدراسة بالصيدلة× 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال لجنة قطاع الصيدلة بالمجلس الأعلى للجامعات، بدء تطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية سبتمبر المقبل، إذ يرصد ”الخليج 365”، أهم ملامح هذا النظام الجديد فى النقاط التالية: 1-يبدأ تطبيق النظام الجديد للدراسة بالصيدلة سبتمبر المقبل. 2-أن تكون درجة "بكالوريوس دكتور صيدلى" ( PharmD )هى الدرجة الجامعية الأولى المؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة. 3-استبدال درجة بكالوريوس الصيدلة الحالية (B Pharm) بدرجة بكالوريوس دكتور الصيدلى (Pharm D). 4-تشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريب كاملة ( امتياز) فى مواقع العمل (5+1). 5-استبدال برنامج بكالوريوس الصيدلة (صيدلة إكلينيكية) الحالى ببرنامج بكالوريوس دكتور صيدلى ( صيدلة إكلينيكية). 6-أن تشمل السنة السادسة برنامج تدريبي شامل لسنة الامتياز فى أماكن التدريب المناسبة بنظام دوري (تناوبى) واضح ومدقق يشمل جدول زمنى محدد - مجالات التدريب- الإشراف -المتابعة -التقييم - التوثيق). Advertisements 7-يشمل البرنامج الدراسى عدد من المقررات الاختيارية التى تساعد الطالب على التركيز فى المجالات التى يرغب فى التخصص بها بعد التخرج. 8-تتضمن الدراسة مشروع تخرج يتضمن مشروع بحثي تعليمي بإشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب. 9-إجراء اختبار قومى لخريجى هذه البرامج تمهيدا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة ( Pre-Licensure Exam) بالتعاون مع وزارة الصحة عقب صدور التشريع اللازم. 10-الإعداد والتمهيد للتخصص المهنى أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب. 11-النظام الجديد يأتي لمواكبة التغيرات العالمية فى مجال التعليم الصيدلي ومراعاة نصوص الاتحاد الفدرالى الصيدلاني الدولي (FIP) ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يبدأ سبتمبر المقبل.. ملامح النظام الجديد للدراسة بالصيدلة× 11 معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.