رئيس جامعة حلوان: 270 جهاز حاسب آلى جاهزة لخدمة طلاب المرحلة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة خصصت 5 معامل حاسب آلى تخدم طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، موضحا أن هذه المعامل تقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق.
وأضاف نجم لـ"الخليج 365"، أن هذه المعامل هى المعمل المركزى بالجامعة ومعمل كلية الهندسة بالمطرية وكلية الهندسة بحلوان ومعمل كلية الفنون الجميلة ومعمل كلية التربية الموسيقية، موضحا أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة وتعمل على مدار أيام المراحل المختلفة للتنسيق.
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