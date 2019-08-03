استكمال إعادة محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم أول مدينة نصر" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".
من المقرر أن تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم، اتهامات بالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، واقتحام قسم شرطة أول مدنية نصر.
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