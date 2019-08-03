شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر 4 توصيات لأشجار التفاح خلال أغسطس لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من التوصيات والارشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، حول طرق تسميد ورى حدائق التفاح لزيادة الإنتاج خلال شهر أغسطس الجارى.

وقال تقرير المحاصيل البستانية ، أن من اهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول التفاح ، مقاومة الحشائش إما بالعزيق او باستخدام المبيدات المناسبة ، موضحا أن الاهتمام بطرق تسميد المحصول بعد انتهاء الجمع يضاف الاتي ، الأشجار التى تروى بالغمر ، أقل من 4 سنوات 250 جم سلفات نشادر / شجرة ، الأشجار أكبرمن 4ـ 8 سنوات بمعدل 750 جم/ شجرة سلفات نشادر.

وكشف تقرير المحاصيل البستانية ، أن من بين التوصيات والإجراءات المتبعة لمتابعة محصول التفاح الأشجار التى تروي بالتنقيط ، أضف 250 جم نترات نشادر لكل م³ ماء أو سلفات بوتاسيوم، مؤكدا أنه لابد من اتباع طرق التسميد مرتين اسبوعيا حتي اخر سبتمبر.