شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 3/8/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة اقل من معدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب المنخفضة، بينما يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 29 درجة مئوية.

ليلاً

يسود طقس لطيف ورطب في عموم المناطق.

وتظهر بعض السُحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة مع ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت ، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبياً في الجبال وحارة في باقي المناطق . وفي ساعات الليل يعود الطقس ليصبح معتدلاً في الجبال ويبقى رطباً حاراً نسبياً في المناطق الساحلية ومدن السهل الساحلي . الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .

الطقس، حالة الطقس، الارصاد ، درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت 3/8/2019 فى مصر والدول العربية

Advertisements

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة اقل من معدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب المنخفضة، بينما يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 29 درجة مئوية.

ليلاً

يسود طقس لطيف ورطب في عموم المناطق.

وتظهر بعض السُحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة مع ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت ، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبياً في الجبال وحارة في باقي المناطق . وفي ساعات الليل يعود الطقس ليصبح معتدلاً في الجبال ويبقى رطباً حاراً نسبياً في المناطق الساحلية ومدن السهل الساحلي . الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .