7 أيام حوادث.. "جريمة القمة 118 وضحية عشيق الأم وبلاغ ضد علاء مبارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين تعذيب طفلة حتى الموت على يد عشيق والدتها بمنطقة العجوزة، ومقتل ضابط بالمعاش على يد سيدة استعانت بشقيق صديقتها، وقرار النائب العام بإحالة بلاغ ضد علاء مبارك إلى نيابة أمن الدولة للفحص.
وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..
تعذيب "ملاك العجوزة"
نظرة، فكلمة، فموعد، فعلاقة آثمة، فتعذيب وجثة.. تلك الكلمات تلخص جريمة مؤسفة في حق البشرية جمعاء بطولة عاطل ثلاثيني الذي تجرد من مشاعر الرجولة والإنسانية على حد سواء، راح يمارس هوايته المفضلة بتعذيب طفلة عشيقته، لكنها كانت المرة الأخيرة، فاختارها الله إلى جواره كي يريحها من التعذيب على يد هذا الآثم الذي تسبب في وفاتها.
بلاغ ضد علاء مبارك
أحُيل بلاغ مُقدم للنائب العام، ضد علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، اتهم فيه بإثارة الرأي العام والتضامن مع الجماعة الارهابية في هز الثقة بسمعة الدولة، إلى نيابة أمن الدولة للفحص، حسب مُقدم البلاغ.
جريمة أثناء القمة 118
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف غموض مقتل ضابط بالمعاش بمنطقة السلام، وتبين أن سيدة استعانت بشقيق صديقتها لقتله في أثناء لقاء القمة بين فريقي الأهلي والزمالك.
جثة داخل سيارة فارهة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل صاحب مصنع داخل سيارته بمنطقة كرداسة، وتبين أن سيدة استدرجته لمنزلها، واعتدى زوجها عليه فأودى بحياته، واستوليا منه على مبلغ 2100 جنيه.
سطو مسلح على محطة وقود
سطا 3 ملثمين مدججين بالأسلحة على محطة وقود بمنطقة الهرم، واستولوا على 360 ألف جنيه.
كواليس سرقة شقة شيرين سيف النصر
اختيار الصديق قبل الطريق.. حكمة شعبية يحفظها الكثير عن ظهر قلب تأكيدًا لأهمية اختيار الصاحب والرفيق، لكن الفنانة الشهيرة لم تلق بالًا لتلك المقولة فوقعت ضحية خيانة صديقة عمرها التي سرقت مشغولات ذهبية من شقتها.
دماء على باب جامعة القاهرة
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها، لضبط المتهمين بقتل مقاول عُثر عليه داخل سيارته بمحيط جامعة القاهرة.
شنقت نفسها بكيس مخدة
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات العثور على جثة طفلة مشنوقة بشرفة منزلها بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.
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