مصر في أسبوع| إطلاق قمر صناعي جديد.. وتحديد 11 أغسطس أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة كان أبرزها، مشاركة مصر في وضع حجر الأساس لمشروع "سدروفيجي" بتنزانيا، وشهد الأسبوع انطلاق أعمال مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما كرم الرئيس منتخب شباب اليد بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم، كما نفت الحكومة تسريح 25% من الموظفين بعد إجراء تحليل المخدرات.

السبت

السيسي يبحث تنفيذ مجمعات للمصالح الحكومية بجميع المحافظات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يبحث تطوير المنظومة الكروية في مصر ومشروع "الموهبة"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود تطوير المنظومة الكروية في مصر، وتطورات مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، والاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بالاضافة إلى تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، للتفاصيل اضغط هنا..

مصر تشارك في وضع حجر الأساس لمشروع "سد روفيجي" بتنزانيا

شاركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سد روفيجي للطاقة الكهرومائية في تنزانيا الذي يعتبر من أكبر السدود الكهرومائية في إقليم شرق إفريقيا، وتم تنفيذه من خلال الشراكة بين شركة تنزانيا للكهرباء (تانيسكو) واثنان من أكبر الشركات المصرية "المقاولون العرب" و"السويدي اليكتريك"، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الدفاع يتوجه إلى واشنطن على رأس وفد عسكري رفيع المستوى

غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القاهرة، متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

السيسي يهنئ منتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في إسبانيا، للتفاصيل اضغط هنا..

"رفع حالة الطوارئ القصوى".. ماذا يعني انخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب؟

أعلنت لجنة تنظيم إيرادات نهر النيل بوزارة الري، السبت، الموقف المائي للفيضان هذا العام نظرا إلى انخفاض الإيراد المائي حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي- بحسب بيان الرسمي للوزارة، للتفاصيل اضغط هنا..

"كيوب سات" قمر صناعي مصري جديد في الفضاء

أكد الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء أن مصر أطلقت أمس السبت قمرا صناعيا من نوع (كيوب سات) لمحطة الفضاء الدولية وسيتم حقن أو وضع القمر في مداره المنتظر الأسبوع القادم من المحطة الفضائية الدولية، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، للتفاصيل اضغط هنا..

رسميًا.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء بوابة "العُمرة المصرية"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء وزارة السياحة بوابة إلكترونية تسمى "بوابة العُمرة المصرية"، تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، للتفاصيل اضغط هنا..

اتفاق مصري أردني على تكثيف الجهود لاستئناف مفاوضات السلام

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، شهد توافقًا حول أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، للتفاصيل اضغط هنا..

جهاز الإحصاء يكشف عن زيادة معدل الفقر في مصر إلى 32.5% في 2017

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5٪‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018، للتفاصيل اضغط هنا..

متحدث الرئاسة ينشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والعاهل الأردني (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمطار القاهرة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.

واصطحب الرئيس جلالة الملك إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، وجرت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، للتفاصيل اضغط هنا..

الإنتاج الحربي: 16 سبتمبر آخر موعد للتسجيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي

قال اللواء مهندس مصطفى الصادق، مدير إدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة تعمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي بدأ تنفيذها في محافظة بورسعيد؛ حيث تعتبر الوزارة هي المسئولة عن ميكنة مليون مواطن مستفيد من الخدمة، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

السيسي يصل العاصمة الإدارية لافتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الثلاثاء، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لانطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يفتتح ورشة حول مكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط وإفريقيا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعمال "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: مصر استعدت جيدًا للتعامل مع "سد النهضة" بالتفاوض

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر استعدت جيدًا لقضية سد النهضة، خاصة في مراحل التفاوض مع الجانب الإثيوبي، للتفاصيل اضغط هنا..

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كواليس "التعويم" وتحمل الشعب.. 25 رسالة من السيسي للمصريين

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي تستضيفه مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين بحضور 1500 شاب وفتاة، للتفاصيل اضغط هنا..

أول توجيه من السيسي بشأن فكرة التسويق الحكومي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بإجراء عرض متكامل لفكرة التسويق الحكومي، بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، للتفاصيل اضغط هنا..

"نفسي أسمع صوتك".. موقف إنساني من السيسي مع "أم كلثوم أولادنا" (فيديو)

طالبت هديل ماجد، 25 عامًا، إحدى النماذج المشرفة التي يقدمها المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يسمح لها بالغناء أمامه، قائلة "فخورة كوني مصرية، ملقبة بأم كلثوم أولادنا"، للتفاصيل اضغط هنا..

تفاصيل جلسة "محاكاة الدولة المصرية" بمؤتمر الشباب

أكدت المناقشات التي جرت خلال الجلسة الثانية من نموذج محاكاة الدولة المصرية، في إطار أعمال اليوم الأول للمؤتمر الوطني السابع للشباب الذي انطلق اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة أهمية الاستمرار في إجراءات الحماية الاجتماعية، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

السيسي يصل إلى العاصمة الإدارية لحضور فعاليات مؤتمر الشباب (اليوم الثاني)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطني للشباب، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لحضور فعاليات ثاني أيام المؤتمر، للتفاصيل اضغط هنا..

الإسكان: الانتهاء من 1080 شقة "متميزة" بمدينة العلمين الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، من إجمالي 1920 وحدة سكنية (80 عمارة)، يجرى تنفيذها بالمشروع، كما بلغت نسبة تنفيذ 4096 وحدة بمشروع "سكن مصر" (128 عمارة – ارتفاع أرضى + 7 أدوار متكررة – العمارة بها 32 وحدة)، 15%، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وذلك فى بداية فعاليات

اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطنى في نسخته السابعة المنعقد في العاصمة الإدارية ويتم خلاله تكريم أوائل الخريجين في هذا البرنامج، الذين تلقوا تدريبا مكثفا في الأكاديمية الوطنية للتدريب، للتفاصيل اضغط هنا..

"النتيجة واحدة".. السيسي: لن نستعين بمدربين أجانب للمنتخب الوطني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا، للتفاصيل اضغط هنا..

"التنفيذ فورًا".. 9 تكليفات من السيسي للحكومة في ختام مؤتمر الشباب

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من التكليفات للحكومة المصرية، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، اليوم الأربعاء، للتفاصيل اضغط هنا..

"السكة الحديد" تنفي رفع أسعار تذاكر القطارات

أكد المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

"مصر تدعم حل الدولتين".. الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي وكوشنر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة وتنمية المناطق الاستثمارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن إدارة وتنمية عدد من المناطق الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، للتفاصيل اضغط هنا..

14 يومًا إجازة خلال شهر أغسطس الجاري.. تعرف عليها

أعلنت دار الإفتاء المصرية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الخميس، ليصبح عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11 من أغسطس، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

وزير الري يسلم نظيره الإثيوبي الرؤية المصرية لتشغيل سد النهضة

سلَّم وزير الموارد المائية والري، وجهة النظر والرؤية المصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، إلى وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، وذلك خلال جلسة مباحثات بينهما بمقر وزارة المياه الإثيوبية، تمهيدًا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في الدولتين، إضافة إلى دولة السودان، للتفاصيل اضغط هنا..

الزراعة تنفي استخدام مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام بعض المزارعين مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل، للتفاصيل اضغط هنا..

الآثار تحذر: مقبرة ومومياء توت عنخ آمون معرضتان للخطر

قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الآثار، إن مقبرة ومومياء الملك توت عنخ آمون، فى غرب مدينة الأقصر، أصبحتا معرضتين للخطر بسبب العدد الكبير من الزوار، وعدم ملاءمة مناخ المقبرة لحفظ المومياء التي باتت في حالة سيئة، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تنفي استخدام مياه الصرف المعالجة في الشرب عند انخفاض إيراد النيل

ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توجه الحكومة نحو استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب عند انخفاض إيراد نهر النيل، للتفاصيل اضغط هنا..

بيان رسمي.. الحكومة ترد على أنباء فصل 25% من الموظفين بعد تحليل المخدرات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، للتفاصيل اضغط هنا..