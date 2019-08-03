أخبار مصر | بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة الطقس ليوم السبت الموافق 03 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط علي غرب البحر المتوسط وعلي خليج السويس.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة للمدن المصرية، وجاءت كالتالي: