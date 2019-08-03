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شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة: توثيق الزواج بـ«المأذون الإلكترونى» فى بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت بورسعيد، الخميس، توثيق أول حالتى زواج إلكترونى لعروسين مسلمين وآخرين مسيحيين، بعد افتتاح أول مركز توثيق إلكترونى ضمن ميكنة الإدارات الحكومية فى المحافظة. وتم توقيع أول زواج إلكترونى لعروسين مسلمين فى حفل بإحدى القرى السياحية، عقده الدكتور محمد مهنا، المأذون الشرعى، فى حين وثّق القس شنودة عقد «مينا ونرمين» ضمن حفل كبير داخل كنيسة السيدة العذراء، بحضور كريم محمد، ممثل شركة البرمجيات التى تنفذ نظام التحول الرقمى فى المحافظة، ورامز فهيم، من مكتب النائب العام، وفاروق عبده، مسؤول التحوّل الرقمى، ومحمد زكريا، ممثل عن وزارة الاتصالات، ومحمد البنا، مدير إدارة نيابات الأسرة ببورسعيد.
وكان المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، أعلن خلال زيارته للمحافظة، أمس الأول، افتتاح مركز التوثيق الإلكترونى، وقال إن النظام الجديد يمنع التحايل على القانون بزواج القاصرات، وتعدد الزوجات لأكثر من 4 بالنسبة للمسلمين، أو زواج الثانية للمسيحى.
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