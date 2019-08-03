شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالات العبابدة والطرق الصوفية بمولد «أبوالحسن الشاذلى» فى وادى حميثرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ، اليوم السبت، احتفالات قبيلة العبابدة والطرق الصوفية فى مصر والدول العربية والطريقة الشاذلية وأبناء البحر الأحمر بمولد سيدى «أبوالحسن الشاذلى» بوادى حميثرا، حيث توفى منذ ٧ قرون بالقرب من المنطقة التى أقيم بها ضريحه ومسجده فى قريته التى تقع جنوب غرب مدينة مرسى علم بوادى حميثرا.

بدأ توافد مئات المريدين والزوار إلى مكان الاحتفال وأقاموا الخيام، واستعدت الساحات لاستقبالهم، وتم توفير مياه الشرب والخدمات المرورية والصحية بطول الطريق ومنطقة الاحتفال، بالإضافة إلى قوافل التوعية من الأوقاف لاستقبال المريدين.

وتحول هذا الوادى الصحراوى إلى منطقة عامرة بالسكان والمريدين بعد أن تمت إعادة بناء المسجد الذى أصبح تحفة معمارية تتناسب مع البيئة الطبيعية للمنطقة، ليكون لؤلؤة مضاءة فى الصحراء وقِبلة للمتصوفين فى مصر والعالم، وتستمر الاحتفالات حتى التاسع من شهر ذى الحجة.

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وانتهت محافظة البحر الأحمر من أعمال التطوير بالقرية، وعلى مسافات بعيدة يشع النور من أركان ومآذن المسجد الأربع، لينير هذه البقعة من الصحراء الشرقية.

قال الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة: يعد الشاذلى إمام شيوخ الصوفية فى مصر والعالم العربى، وهو حُجة الصوفية، ومتفرد فى زمنه بالمعارف السنية، سيدى تقى الدين أبوالحسن على بن عبدالله الذى ينتهى نسبه إلى الإمام الحسين السبط، رضى الله عنهم جميعا، وهو صاحب الطريقة الشاذلية بشارتها الصفراء التى ترمز إلى علوم الأسماء الإلهية. وأضاف «عواد» أنه إلى جوار المسجد والمقام يعيش أبناء قبيلة العبابدة وغيرهم من القبائل الأخرى التى تسكن منطقة حميثرا، بالإضافة إلى اتباع الطرق الصوفية والحامدية الشاذلية الذين جذبهم حبهم وعشقهم للقطب الصوفى أبوالحسن الشاذلى للإقامة بصحراء وادى وجبل حميثرا بالصحراء الشرقية جنوب غرب مرسى علم حيث يقطع الآلاف من مريدى القطب الصوفى أبوالحسن الشاذلى مئات الكيلو مترات للوصول للقرية لزيارة مسجده وضريحه والصلاة فى مسجده عشقا فيه وفى تصوفه وعلمه ومسجد سيدى أبوالحسن الشاذلى مقام على مساحة 7 آلاف متر بتكلفة وصلت 15 مليون جنيه ودعم مليون جنيه من الأوقاف.

وبجوار المقام والمسجد يتواجد عدد من الساحات، ومن أشهر الساحات الموجودة بالمنطقة ساحة الحاجة زكية، والساحة الأحمدية، وساحة الأشراف، وساحة السادة الرفاعية، والمرغنية، وأولاد الشيخ عبدالسلام، والسلمانية، والبرهامية الشاذلية، بالإضافة إلى حلقات الذكر بجوار المقام وداخل الساحات وأن دعاة ومشايخ الأوقاف متواجدون بالمنطقة بشكل دائم خلال ليالى شهر رمضان يتم تنظيم عدد من المحاضرات والدروس الدينية لزائرى ومرتادى المسجد ويتم إبلاغهم بالمناسك والتعاليم الدينية الصحيحة لآداب زيارة أضرحة أولياء الله الصالحين.

وخلال السنوات الماضية كان من أبرز زائرى مسجد وضريح أبوالحسن الشاذلى مفتى الجمهورية الحالى الدكتور شوقى علام، والمفتى السابق الدكتور على جمعة، والدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الراحل، والحبيب على الجفرى والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق.

وحول أسباب دفن الشيخ أبوالحسن الشاذلى فى هذه المنطقة الصحراوية النائية أنه كان طريقه لأداء فريضة الحج عن طريق ميناء عيذاب إلا أن روحه صعدت للسماء بمنطقة حميثرا وتم دفنه بها وأصبحت المنطقة قبلة المتصوفين فى مصر والعالم العربى.