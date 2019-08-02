شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تنظم أول ملتقى لحاضنة أعمال الذكاء الاصطناعي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة الاسكندرية، السبت، أول ملتقى لحاضنة أعمال الذكاء الاصطناعي بغية التواصل بين الخبراء والمهتمين والعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر.

وقال الدكتور مصطفى النعناعي، الأستاذ المساعد بهندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة، إن الحاضنة تعتبر أول حاضنة أعمال متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي في جامعتي الإسكندرية وعين شمس، وبتمويل من مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتتضمن فعاليات اليوم التعريف بالحاضنة وفتح باب التسجيل لدورة الاحتضان الأولى ومجموعة من الندوات ومناقشات مقدمة من خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.