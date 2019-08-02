شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«قايتباي» استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قلعة قايتباى في الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر إلغاء كل إجازات العاملين والمفتشين والإداريين طوال أيام العيد الاربعة بدءًا من وقفة عرفات وحتى نهاية ثالث أيام العيد فضلاً عن فتح باب حجز التذاكر من الساعة 9 صباحاً وحتى السادسة مساء.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى، إنه تقرر مغادرة الزوار للقلعة في الساعة السادسة مساء طوال ايام العيد وعدم السماح لأحد بالبقاء بعد السادسة في القلعة مشيراً إلى أنه سيتم تزيين المساحات الخضراء الموجودة أمام وحول القلعة بالورود والزينات الملونة وتركيب لمبات إنارة في الممرات السياحية والحواصل والصحن والأسوار والساحة الخارجية فضلاً عن المداخل الرئيسية والفرعية للقلعة ابتهاجاً بعيد الأضحى المبارك.

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وشدد على أنه تم وضع ضوابط مشددة للحفاظ على المسطحات الخضراء والنجيل المواجهة للقلعة ومنع التعديات عليها من الزائرين والضيوف مشيراً إلى أن القلعة اتخذت كل الاستعدادات الأمنية اللازمة من خلال تكثيف تواجد شرطة السياحة والمراقبين بخلاف تشكيل لجنة عمليات لمتابعة وتسهيل دخول الزائرين والتأكد من عدم تشويه الأثر والحفاظ عليه وذلك بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار والأمن الخاصة بالقلعة.

وأوضح أنه تم تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة قلعة قايتباي وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية في إطار إظهار المعلم الأثري المهم بالمظهر الحضاري اللائق مشيرا إلى أن أسعار التذاكر للدخول كالتالى: ٦٠ جنيها للأجنبي و٣٠ جنيها للطالب الأجنبي و٢٠ جنيها للمصري و٥ للطالب المصري.

وأشار إلى أنه تنفيذا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار تقرر أن تكون المواعيد حتى ٣٠ سبتمبر المقبل في قلعة قايتباى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسه مساء بواقع ساعة إضافية في إطار حرص وزارة الآثار على إتاحة مزيد من الوقت أمام الزائرين للاستمتاع بزيارة المعلم الأثري المهم.