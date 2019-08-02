شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» داخل بنجراد النووية الروسية: دائرة قطرها 30 كيلو لرصد الإشعاعات كل 10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدائرة قطرها 30 كيلومترا أقامت محطة بنجراد الروسية النووية ٢١ مركزا لرصد الإشعاعات التي تم تطويرها وفقا لآخر متطلبات الرصد البيئي، وقامت بربط القراءات الخاصة بتلك المحطات بموقع إلكتروني حتى يتمكن المواطنون من متابعة أعمال الرصد الإشعاعي، والتي تتم كل 10 دقائق بشكل مباشر.

وقامت «المصري اليوم» بجولة شملت عددا من محطات الرصد البيئي المنتشرة بالقرب من محطة توليد الكهرباء النووية بمنطقة سوسنوفي بور بمدينة بنجراد الروسية وكذلك المحطة الرئيسية التي يتم تجميع البيانات خلالها من المحطات المختلفة.

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وقال ميخائيل سيزوف، كبير مهندسي الرصد الإشعاعي التابع لمحطة الكهرباء النووية، إن محطات الرصد البيئي منتشرة في العديد من النقاط بقطر دائرة يبلغ ٣٠ كيلو مترا وحاليا المحطة تمتلك ٢١ محطة٤ منها وفقا للنظام الجديد والباقي يتم تطويره وفقا لأحدث الأنظمة والقواعد في القانون الروسي وبعد متطلبات السلامة التي تم إضافتها بعد حادث فوكوشيما النووي.

بينما قال أناتولي سايف، مدير محطة الرصد البيئي إلكترونيا، إن هناك تعاونا مع فنلندا التي تقع المحطة النووية بالقرب منها، لقياس حجم الانبعاثات الإشعاعية لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في أقرب وقت، كما أن جميع المناطق يوجد بها نسبة من الإشعاعات، ويخضع جميع العاملين لفحوصات طبية بشكل دوري للتأكد من سلامتهم، مؤكدا أن أهالي المدينة التي يقع بها المفاعل اكثر قبولا بوجود المفاعل النووي قربهم من المقيمين بعيدا عنه لما رأوا من تأثيرات جوهرية خارج اطار المحطة سواء اجتماعيا أو ماديا، وكذلك رؤيتهم للعاملين بالمحطة سواء كانوا جيرانهم أو وأبناءهم أو اقاربهم بصحة عادية لا يتأثرون صحيا بعملهم بالمحطات النووية.

وأكد أن حادثة تشيرنوبل لا يمكن أن تتكرر بأي حال من الاحوال فجميع المفاعلات الجديدة تم تفادي تلك المشكلة بشكل كامل، مشيرا إلى أن عمله ينحصر في رصد والإبلاغ عن وجود أي اخطار أو ارتفاعات والتي يتم التحرك من خلالها عبر جهات أخرى نحو الإغلاق الآمن لمصدر الإشعاع.