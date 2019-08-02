شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تودع ضيوف الرحمن بـ«الورود» و «الزغاريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المحافظين مراسم وداع حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى الحجازية لأداء فريضة الحج، وحرص المحافظون على إهداء الحجاج ملابس الإحرام لهم وسط فرحة من الأهالى الذين أطلقوا الزغاريد ودعوا لهم بالعودة سالمين لأرض الوطن بعد إتمام مناسك الحج.

فى قنا، ودع المحافظ اللواء عبد الحميد حجاج بيت الله الحرام بمطار الأقصر الدولى ورافقه حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة. وودع المحافظ المجموعة الأولى من حجاج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 141 حاجًا غادروا مطار الأقصر الدولى إلى السعودية فى الثانية وأربعين دقيقة صباحا، ومن المقرر أن يودع المجموعة الثانية والبالغ عددها 245 حاجًا وستغادر المحافظة متوجهة إلى المطار فى التاسعة مساء اليوم السبت.

وقدم المحافظ التهنئة للحجاج، معربا عن أمنياته بسلامة الوصول إلى الأراضى الحجازية وأداء فريضة الحج والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والأمان للحجاج، مؤكدا حرصه الدائم على الاطمئنان على حجاج المحافظة باستمرار من خلال البعثة الرسمية المرافقة لهم،

ضيوف الرحمن فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة

وأقامت قيادات مطار الأقصر خيمة مجهزة للحجاج لاستقبالهم، وإنهاء أوراق سفرهم فى وقت قياسى وحرص العاملون بالمطار على توزيع الورود على المسافرين، حيث وفرت داخل الخيام جميع المستلزمات اللازمة، من مياه مثلجة وتكييفات، كما قام ضباط الجوازات بإنهاء الأوراق بسهولة وسرعة، ووضع لوحات إرشادية داخل المطار، وتجهيز أماكن لأهالى الحجاج وتوفير كافة المستلزمات حتى إقلاع الرحلة وتوجهها للأراضى السعودية.

وفى بنى سويف، شارك الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، فى توديع حجاج قرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة من الاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف، والاطمئنان على توافر كافة الترتيبات اللازمة لسفرهم.

وكان فى وداع الحجاج أحمد حمدى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، إلى جانب المئات من أهالى وذوى الحجاج

وكلف المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، مسؤولى التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية والراحة الكاملة وتذليل كافة العقبات والمشاكل التى قد تواجه حجاج قرعة الجمعيات الأهلية، كما شدد على أهمية متابعة اللجنة المشرفة على بعثة حج الجمعيات بالمحافظة تذليل العقبات أمام الحجاج وتيسير أداء المناسك ومواجهة أي ظروف طارئة، بالإضافة إلى التوعية الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التضامن إن إجمالى عدد حجاج الجمعيات المسافرين 326 حاجًا وحاجًة من مراكز المحافظة، مؤكدا أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها لهم بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أنه ستتم متابعتهم ومواجهة أى مشاكل تواجههم من خلال اللجنة المشرفة على أعمال الحج.

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وفى شمال سيناء، ودع المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، يرافقه سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعى، حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم إلى الأراضى السعودية لأداء فريضة الحج للموسم الحالى عن طريق مطار القاهرة الدولى.

وقال المحافظ إنه تم توفير ٣ سيارات أتوبيس لنقلهم من العريش إلى مطار القاهرة الدولى بالمجان على نفقة المحافظة.

وهنأ المحافظ الحجاج بزيارة بيت الله الحرام، طالبا منهم الدعاء أمام الكعبة لمصر وشعبها بالرخاء والتقدم ولسيناء بالأمن والامان، داعيا لهم بسلامة العودة من الأراضى السعودية عقب أداء الفريضة.

وقالت سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعى، إن إجمالى عدد حجاج الجمعيات هذا العام بلغ ١٢٨ حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرورهم على الطريق من العريش إلى القاهرة.

وسيّرت شركة «مصر للطيران»، أمس الجمعة، 16 رحلة إلى الأراضى المقدسة تحمل 3700 حاج، ضمن الجسر الجوى لنقل ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

وأقلعت 7 رحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى جدة لنقل 1500 حاج، و9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2200 حاج من حجاج «تضامن قنا وسوهاج والأقصر وقرعة مجلس النواب وترانزيت هونج كونج وتورونتو ونيويورك وجمعية المحاربين القدماء وشركات سياحة»، بخلاف رحلات العمل.

وبدأت «مصر للطيران» رحلاتها فى 18 يوليو الماضى لنقل نحو 70 ألف حاج، على أن تكون آخر رحلة ذهاب فى 5 أغسطس الجارى، على أن تبدأ مرحلة عودة الحجاج 14 أغسطس الجارى. وأبدى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، عبدالله بن عامر السواحة، جاهزية القطاع لموسم حج هذا العام، وتوفير جميع سُبل الراحة لضيوف الرحمن، واطّلع، خلال تفقده مواقع الشركات، على تطبيقات أولية مدعومة بشبكة الجيل الخامس فى الموسم الجارى، تشتمل على تجربة الطائرات دون طيار «الدرونز» واستخدامات الجيل الخامس لربط سيارات الإسعاف بالمراكز الصحية، وإثراء تجارب الواقع الافتراضى، إلى جانب استخدام «تقنية الهولوجرام» فى الوعظ والإرشاد.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، أن الهيئة، بصفتها جزءًا من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات فى المملكة، تعتز ببذل الجهود والطاقات والإمكانات فى تيسير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وضمان توفيرها بأعلى مستوى من الجودة لضيوف بيت الله الحرام خلال مواسم الحج والعمرة كل عام، منوهًا بأن هذه الجهود تأتى تماشيًا مع توجهات القيادة السعودية، التى اعْتَنَت منذ تأسيسها بالحجاج والمعتمرين أجَلَّ عناية، وجعلت هذه المهمة الجليلة فى مقدمة أولوياتها واهتماماتها.

يُذكر أن استعدادات موسم الحج لهذا العام شملت استحداث 37 محطة تعمل بتقنية الجيل الخامس، مُوزَّعة على المشاعر المقدسة، ستعمل جميعها على تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة، وإتاحة الفرصة لضيوف الرحمن فى الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت المبتكرة والنوعية، كما تم التعاون فى تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق تقنية «واى فاى»، إذ تجاوز عدد نقاط الوصول هذا العام «5.442» وصولا فى كلتا المدينتين المقدستين والمشاعر.

وتُعد البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من أضخم البنى التحتية على مستوى العالم وأكثرها تقدمًا، وتشمل المقاسم والكبائن والأبراج والمحطات اللاسلكية من الأجيال الثانى والثالث والرابع والخامس لخدمة الملايين من الحجاج.