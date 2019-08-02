شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: 16 رحلة لنقل 3700 حاج.. وآخر رحلة ذهاب 5 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيّرت شركة «مصر للطيران»، الجمعة، 16 رحلة إلى الأراضى المقدسة تحمل 3700 حاج، ضمن الجسر الجوى لنقل ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

وأقلعت 7 رحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى جدة لنقل 1500 حاج، و9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2200 حاج من حجاج «تضامن قنا وسوهاج والأقصر وقرعة مجلس النواب وترانزيت هونج كونج وتورونتو ونيويورك وجمعية المحاربين القدماء وشركات سياحة»، بخلاف رحلات العمل. وبدأت «مصر للطيران» رحلاتها فى 18 يوليو الماضى لنقل نحو 70 ألف حاج، على أن تكون آخر رحلة ذهاب فى 5 أغسطس الجارى، على أن تبدأ مرحلة عودة الحجاج 14 أغسطس الجارى.

وأبدى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، عبدالله بن عامر السواحة، جاهزية القطاع لموسم حج هذا العام، وتوفير جميع سُبل الراحة لضيوف الرحمن، واطّلع، خلال تفقده مواقع الشركات، على تطبيقات أولية مدعومة بشبكة الجيل الخامس فى الموسم الجارى، تشتمل على تجربة الطائرات دون طيار «الدرونز» واستخدامات الجيل الخامس لربط سيارات الإسعاف بالمراكز الصحية، وإثراء تجارب الواقع الافتراضى، إلى جانب استخدام «تقنية الهولوجرام» فى الوعظ والإرشاد. وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، أن الهيئة تعتز ببذل الجهود والطاقات والإمكانات فى تيسير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وضمان توفيرها بأعلى مستوى من الجودة لضيوف بيت الله الحرام خلال مواسم الحج والعمرة كل عام.

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وشملت استعدادات موسم الحج لهذا العام استحداث 37 محطة تعمل بتقنية الجيل الخامس، مُوزَّعة على المشاعر المقدسة، ستعمل جميعها على تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة، وإتاحة الفرصة لضيوف الرحمن فى الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت المبتكرة والنوعية.

وشهدت عدة محافظات مراسم وداع حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى الحجازية لأداء فريضة الحج، وحرص المحافظون على إهداء الحجاج ملابس الإحرام لهم، وسط فرحة من الأهالى الذين أطلقوا الزغاريد، داعين لهم بالعودة سالمين لأرض الوطن بعد إتمام مناسك الحج.

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«المصرى اليوم ديجيتال»