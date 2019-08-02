مصر للطيران نقلت 3700 حاجا علي متن 16 رحلة إلى الأراضى المقدسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
سيرت شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الجمعة 16 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة، لنقل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.
وقالت مصادر بالشركة انه علي مدار تم تسير 16 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة نقلت 3700 حاجًا بواقع 7 رحلات إلي جدة لنقل 1500 حاجًا و 9 رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل 2200 حاجًا من حجاج تضامن قنا وسوهاج والأقصر وقرعة مجلس النواب وتنازلات وترانزيت هونج كونج و تورنتو و نيويورك وجمعية المحاربين القدماء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس الجاري، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر الحالي.
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