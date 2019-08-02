شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"استئناف القاهرة" لـ ”الخليج 365”:نسعى للقضاء على تكدس القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بدرى عبد الفتاح ، رئيس محكمة استئناف القاهرة ، إن المحكمة تعمل وفق خطة رئيسية تهدف لسرعة إنجاز العمل واختصار الوقت وأيضا توفير النفقات وصولا لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القرار الذى أصدره مؤخرا بشأن إنشاء 4 إدارات جنائية مستقلة بكل مأمورية من المأموريات التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ، يأتى فى هذا الإطار.

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة ، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن هذه الإدارت الجنائية الجديدة مقرها فى محاكم التجمع وشمال القاهرة والجيزة ومجمع محاكم طره ، وتختص باستلام كافة القضايا الجنائية فور ورودها من النيابة العامة، وقيدها وتسليمها مباشرة للموظف المختص ، مؤكدا أن الهدف من إنشاء هذه الإدارات أيضا هو عدم المركزية ، حيث أن كافة القضايا كانت تصب فى محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى ، وهو ما يؤدى لتكدس القضايا ، لذلك تم التفكير فى إنشاء هذه الإدارات المستقلة لسرعة إنجاز العمل واختصار الوقت تحقيقا للعدالة الناجزة.

وحول صلاحيات هذه الإدارات قال رئيس محكمة استئناف القاهرة ، إن كل مأمورية منهم يشرف عليها مستشار عضو بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة ، وله صلاحيات توزيع القضايا على الدوائر وتحديد الجلسات وذلك بعد العرض على رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأضاف المستشار عبد الفتاح، بالتالى بدلا من أن تتحول كافة القضايا من النيابة إلى محكمة استئناف القاهرة ، لذلك أصبح لدينا إدارت مختلفة ، السابق ذكرها ، إضافة إلى محكمة استئناف القاهرة تتلقى القضايا ويتم قيدها وتحديد الجلسات الخاصة بها للفصل فيها فى آجال مناسبة .

وعن الإدارة الخاصة بتلقى قضايا الإرهاب بمجمع محاكم طره ، قال المستشار بدرى عبد الفتاح ، إنها ضمن الإدارات الجنائية الأربعة ، وتسند إليها كافة الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب ولها نفس صلاحيات الإدارات الثلاثة السابقة ، من حيث توزيع القضايا وتحديد الجلسات ، وذلك من خلال عضو المكتب الفنى الذى يشرف عليها ، بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة.

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يذكر أن المستشار بدرى عبد الفتاح ، أصدر القرار رقم 315 لسنة 2019 فى منتصف يوليو الماضى بإنشاء هذه الإدارات بهدف سرعة إنجاز العمل وتحقيق العدالة الناجزة.