شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكى وقيادات الكنيسة الإنجيلية يهنئون "الأوقاف" بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ووفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية بتهنئة وزارة الأوقاف، بعيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارة رسمية للوزارة.

وتناول الحديث جانبا من القضايا الثقافية، وخلال اللقاء أكدت وزارة الأوقاف على سماحة الأديان وكونها سبيل رحمة للإنسانية التي هي منهج أصيل في ديننا ، جاء ذلك في مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني ، وعظمة الحضارة المصرية المتجذرة في نفوس وقلوب وعقول هذا الشعب الراقي ، والأنموذج الفريد لتحقيق فقه العيش الوطني السمح المشترك .

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وأهدت وزارة الأوقاف، الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له، نُسَخًا من أحدث إصدارات الأوقاف، حيث أثنى "زكي" والوفد المرافق على النتاج الفكري والثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال لوزير الأوقاف وجهوده الكبيرة في ترسيخ أسس العمل الوطني المشترك وخدمة المجتمع ، مثمنين مواقفه الوطنية والتنويرية ، وسعيه الدائم على تعزيز العيش المشترك بين أبناء مصر مهما اختلفت عقائدهم ، مشيدين بجهود الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف.