تأكيدًا لما نشره "الخليج 365".. عمر خيرت يختتم الدورة الـ28 لمهرجان القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

جاء برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي اعتمدته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتنظمه دار الأوبرا المصرية، مطابقًا لما نشره "الخليج 365" يوم الاثنين الماضي.

"عمر خيرت".. تعرف على مفاجآت مهرجان القلعة للغناء

وتضمن البرنامج، عدة مفاجآت أهمها حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي يشارك في المهرجان لأول مرة بحفل الختام يوم 1 سبتمبر المقبل، كما تشارك فرقة "رضا" للمرة الأولى أيضا يوم 21 أغسطس الجاري.

تضم فعاليات المهرجان 42 حفل متنوع تنطلق في الثامنة مساء الأحد 18 أغسطس الجاري، وتتواصل على مدار 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال فترة الصيف تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير بهدف عرض وتقديم ألوان إبداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان، وتطوير الوعي والارتقاء بالوجدان وتحقيق العدالة الثقافية.

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وأضافت، أن فعاليات الدورة الـ 28 تشهد جانب من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث تشارك فرق وفنانون من تونس، والجزائر، وغينيا وناميبيا.

وأشارت إلى أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء من المهرجانات الراسخة واحد أهم المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة، ومنذ ميلاده عام 1990 نجح في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني.

من جانبه، قال رئيس الأوبرا، إن الفعاليات تشمل عروضًا لفرق دولية إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين، مؤكدًا أن الأوبرا اعتادت على تقديم معاني الوفاء والعرفان، حيث تُكرم 10 شخصيات ممن ساهموا في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم المطربون: علي الحجار، ومحمد الحلو، ونادية مصطفي، وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، والفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وعارضة الباليه سحر حلمي، والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، وعبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان، ومحمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

يشار إلى أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مي فاروق، ومحمد الحلو، ومحمد محسن، ومروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، وعلى الحجار، وهاني شاكر، وأحمد جمال، وهشام عباس، ومحمد عدوية، ومجد القاسم، ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، وغالية بن علي (تونس)، وتانيا قسيس، دينا الوديدي، والموسيقار عمر خيرت، وبراس ساوند باند للنفخ والإيقاع.

كما يشارك أيضًا الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجبارى، وياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، وفرقة أوبرا القاهرة، وكايرو باند بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك، وأوركسترا النور والأمل، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر- ألمانيا)، وفرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، وفرقة رضا للفنون الشعبية، وويف جاز باند، سداسى شرارة، وعازف الايقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، والمطربة زيزى عادل وفرقتها، ومنى بوركهارد وفرقتها، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الجزائر، والهند، والصين، وفنزويلا.