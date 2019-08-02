مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى دولة جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أرسلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية شحنة مساعدات طبية لجنوب السودان، ضمن برامج دعم القطاع الصحي في هذا البلد الشقيق.
وأكد السفير الدكتور أحمد بهاء الدين سفير مصر لدى جنوب السودان -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن تلك المساعدات تأتي انطلاقاً من إيمان مصر الثابت بالروابط التاريخية والمصائر المشتركة التي تربط شعبي البلدين.
وأشار إلى أن هذه الشحنة هي الثانية من المساعدات الطبية التي تقدمها مصر لجنوب السودان، حيث تم تسليم الشحنة الأولى في أكتوبر الماضى لوزارة الصحة الجنوب سودانية.
وأوضح السفير المصري أن تلك المساعدات تعد هدية من شعب مصر لشعب جنوب السودان الشقيق، مشيرا إلى اهتمام مصر بدعم قطاع الصحة في جنوب السودان في إطار استراتيجية متكاملة باعتبار أن هذا القطاع يعد أحد أهم ركائز التنمية في جنوب السودان.
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