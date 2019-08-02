أخبار مصر | وزير الصحة الكاميروني يزور الجامع الأزهر

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زار وزير الصحة بالكاميرون عليم جياتو، وسفير الكاميرون بمصر الدكتور محمد ولبرنغ، بصحبة وفد دبلوماسي، الجامع الأزهر اليوم.

وكان في استقبالهم الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

وأشاد الوزير بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف في الرقي والاهتمام العالمي بتدريب الأئمة الوافدين، وتعليم الطلاب الوافدين، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما أشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشؤون الأفريقية، وقدم الشكر لمصر قيادة وشعبًا.

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من جانبه أعرب الهدهد، أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامها خاصًا للوافدين، وأنشأ برلمانًا خاصًا بهم يرفع من خلاله كل ما يتعلق بشؤونهم العلمية وغيرها.

وأكد عبد المنعم فؤاد، على ترحيبه بالطلاب الأفارقة بأروقة الجامع الأزهر، وبيّن أن فضيلة الإمام الأكبر يهتم بالأروقة العلمية؛ لتكون عامل جذب للاستفادة من العلوم الشرعية والعربية كما بين أن هناك رواقًا خاصا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

كما أوضح هاني عودة، أن أروقة الجامع الأزهر بكل برامجها في خدمة تعليم العلوم الشرعية والعربية للطلاب الوافدين.