شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة، والتأكيد على تواجد الأطباء والأطقم البشرية وتوفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

وشدد محافظ الجيزة فى بيان، الجمعة، على تفعيل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى والتعامل الفورى معها، إلى جانب قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف.

وأشار «راشد» إلى إلغاء الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتصدى بكل قوة حيال أى شكل من أشكال التعدى والبناء المخالف والاهتمام بأعمال النظافة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء إجازة العيد بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أى تعديات أو إشغالات والتصدى الفورى لها.

وقال إنه سيتم فتح حديقة بانوراما الجيزة أمام المواطنين بطريق الفيوم مجانا طوال أيام العيد، وتوزيع 150 ألف كيس قمامة على الحدائق والمتنزهات لتوزيعها على المواطنين المترددين عليها.. ووجه مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار، والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل والتنبيه على جميع المحال والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

وأكد محافظ الجيزة على مديرية الطب البيطرى بمواصلة التعاون مع الصحة والتموين لتكثيف التواجد لمراقبة المجازر للتأكد من ضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة حفاظا على صحة المواطنين، مع استمرار فتح المجازر طوال أيام العيد لاستقبال مذبوحات الأهالى.

وبدأت وزارة التموين طرح الخراف الحية واللحوم الطازجة والمبردة والحية من مختلف الدول المصدرة للحوم، لتوفيرها أمام المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 20% عن مثيلاتها بالأسواق.

وتتضمن خطة الوزارة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة وتوفير الخراف الحية للأضاحى بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتى الجملة (العامة والمصرية)، وذلك مراعاة لزيادة الطلب على اللحوم بأنواعها المختلفة (الحية، المجمدة المحلية، والمستوردة)، ولمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين إن الوزارة تطرح حاليا كيلو لحم الكندوز السودانى بـ 85 جنيها، والبرازيلى بـ 110 جنيهات، والضأن السودانى المبرد بـ 95 جنيها، والبرازيلى المجمد زنة 500 جرام بـ 33 جنيها.

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وقررت وزارة الزراعة تشكيل فرق بيطرية من الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان بالجيزة، لمتابعة حالة النظافة داخل الحديقة، وتوفير الوجبات اللازمة للحيوانات، استعدادا لعيد الأضحى فى ظل التوقعات بزيادة الأعداد خلال اليوم الثانى من أيام عيد الأضحى.

وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم التنبيه على العاملين بالحديقة على توفير الأيس كريم والعصائر المثلجة للشمبانزى والدببة، مع توفير المياه الباردة لبحيرة الدببة، بالإضافة إلى انتظام وجبات التغذية لمختلف الحيوانات والطيور داخل الحديقة، مشيرا إلى المتابعة الدورية للحالة الصحية للحيوانات.

وأوضح رئيس حدائق الحيوان أن «طفطف» حديقة الحيوان هو إحدى العلامات المميزة فى الحديقة، التى من خلاله يستمتع الزوار بمختلف المواقع بها، وإدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طريق قطارين ترفيهيين، وعمل مسارات للقطارين للتجول فى متعة وراحة للزائرين.

إلى ذلك، واصلت المحافظات استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى بتنظيم حملات على الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار وضبط التجار المخالفين، وتم تخصيص ساحات أداء الصلاة، وتكليف إمامين أحدهما أصلى والآخر احتياطى لكل ساحة.

وفى المنيا، شنت مديرية التموين، بالتعاون مع مباحث التموين، حملات لمراقبة الأسواق ومحال الجزارة ومتابعة المعروض من اللحوم ومنتجاتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الدكتور محمد عثمان، مدير الطب البيطرى، إنه تم إنشاء غرفة طوارئ لتلقى الشكاوى والعمل على سرعة حلها، واستمرار العمل بالمجازر على مستوى المحافظة وعلى مدار 24 ساعة، اعتبارًا من يوم وقفة عرفات وطوال أيام العيد، مشيرًا إلى أنه تقرر ذبح الأضاحى بالمجازر مجانا فى أول أيام العيد تيسيرا على المواطنين، بالإضافة لدعم المجازر بعدد كافٍ من الأطباء.

وفى الأقصر، قال الدكتور عاطف أحمد على، مدير عام مديرية الطب البيطرى، إنه تقرر فتح المجازر الحكومية مجانًا لذبح الأضاحى طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحى المواطنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة فى وجود أطباء بيطريين متخصصين.

وفى الإسكندرية، أعلنت إدارة قلعة قايتباى حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى، حيث تقرر إلغاء إجازات العاملين والمفتشين والإداريين طوال أيام العيد بدءًا من وقفة عرفات حتى نهاية ثالث أيام العيد، فضلًا عن فتح باب حجز التذاكر من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وفى شمال سيناء، خصصت مديرية الأوقاف ٤١ ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة. وقال محمد سعد العش، مدير عام مديرية الأوقاف، إنه تم تحديد أماكن الساحات بواقع ١٤ ساحة بمركز العريش، و١١ ساحة بمركز بئر العبد، و٧ ساحات برمانة، و٣ ساحات بمركز الشيخ زويد، و٣ ساحات بمركز نخل، وساحتين بمركز الحسنة وساحة بالقصيمة.

وفى الشرقية، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على ضرورة الانتهاء من تجهيز وفرش الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد لاستقبال المصلين.